В Афганистане из тюрьмы сбежала группа террористов и наркокурьеров

Произошедшее расследуют две специальные комиссии, созданные центральными и местными властями.

Десять заключенных сбежали из тюрьмы в афганской провинции Майдан Вардак, сообщил в субботу телеканал 1TV со ссылкой на администрацию региона, передает Сa-news.org.

«Сбежали десять заключенных, из них двое - террористы из радикального движения «Талибан», а также восемь наркоторговцев», - сказано в сообщении.

Заключенные совершили побег ночью в пятницу, 16 февраля. Произошедшее расследуют две специальные комиссии, созданные центральными и местными властями.

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