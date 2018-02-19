В Афганистане из тюрьмы сбежала группа террористов и наркокурьеров
Произошедшее расследуют две специальные комиссии, созданные центральными и местными властями.
Десять заключенных сбежали из тюрьмы в афганской провинции Майдан Вардак, сообщил в субботу телеканал 1TV со ссылкой на администрацию региона, передает Сa-news.org.
«Сбежали десять заключенных, из них двое - террористы из радикального движения «Талибан», а также восемь наркоторговцев», - сказано в сообщении.
Заключенные совершили побег ночью в пятницу, 16 февраля. Произошедшее расследуют две специальные комиссии, созданные центральными и местными властями.
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