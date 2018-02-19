Полицейские спасли беременную женщину в Караганде

Она потеряла сознание на одном из оживленных перекрестков.

Полицейские спасли жизнь беременной карагандинке, своевременно доставив ее в больницу, сообщает Zakon.kz.

14 февраля экипаж в составе командира взвода капитана полиции Абдишева Даурена Кабдрашевича, инспектора службы старшего лейтенанта полиции Серикбекова Максата Серікбекұлы и старшины полиции Смаилова Максата направлялся для несения службы на трассе «Караганды-Павлодар».

На пересечении перекреста улицы Сатпаева и проспекта Бухар-Жырау они заметили остановившуюся машину. Водитель лежала, откинувшись на сиденье. Находившаяся в салоне пассажир пыталась привести ее в сознание.

- Заметив машину, мы сразу поняли, что с женщиной, что-то произошло, - рассказывает командир взвода Абдишев Даурен Кабдрашевич. – Развернувшись, мы вернулись к машине и увидели, что женщина находится без сознания. В салоне была женщина пассажир и маленький мальчик. Мы стали вызывать скорую помощь, несмотря на то, что пассажир препятствовала вызову скорой.

Полицейские решили не медлить и повезли ее в больницу. Родители женщины приехали сразу, отец забрал ее сына, а мать поехала вместе с полицейскими на спецмашине в больницу. Третий полицейский в это время отгонял машину женщины к ее дому.

Мать пострадавшей рассказала, что у ее дочери диабет и беременность сроком в 8 недель. Женщину тут же госпитализировали в реанимационное отделение.

Благодаря оперативности сотрудников батальона дорожно-патрульной полиции удалось спасти жизнь не только женщине, но и ее ребенку.

Ее родители отыскали полицейских по бортовому номеру автомашины и написали на имя начальника МПС ДВД Карагандинской области полковника полиции Жакаева Жалгасбая Султангалиевича благодарственное письмо, в котором просят поощрить полицейских вовремя оказавшихся рядом.

"У нас не было возможности в тот момент сказать огромное спасибо, ребята! За ваш профессионализм, оперативность в той ситуации (ведь счет шел действительно на минуты) и человечность! Спасибо за спасенные две жизни", - говорилось в письме.