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Nissan Qashqai с «автопилотом» поступил в продажу

19 февраля 2018, 13:32

Подразделение японской компании Nissan Motor Company в Великобритании официально анонсировало старт продаж компактного внедорожника Nissan Qashqai с комплексом ProPilot.

Согласно данным производителя, система ProPilot доступна для кроссовера Nissan Qashqai в комплектациях Tekna и Tekna+ и модификации dCi 130. То есть, в моторном отсеке автомобиля расположен 1,6-литровый дизельный движок, развивающий 130 лошадиных сил. Трансмиссия – Xtronic.

Система ProPilot может быть активирована специальной кнопкой, которая расположена справа на рулевом колесе компактного внедорожника Nissan Qashqai. Система ProPilot помогает водителю путем управления рулем, дроссельной заслонкой и тормозами. Комплекс работает на автомагистралях.

Те клиенты, которые предпочитают модель Nissan Qashqai с «механикой» и тем же двигателем dCi 130, теперь могут заказать пакет помощи водителя Driver Assist Pack. Он доступен за £495 и добавляет ряд систем. Фактически, как отмечают в пресс-центре бренда, пакет Driver Assist Pack способен к большинству возможностей системы ProPilot, за исключением того, что кроссовер полностью останавливается и возобновляет движение в трафике.

Мало того, в честь запуска продаж автомобилей с системой ProPilot японская компания предлагает британским клиентам особый внедорожник Nissan Qashqai Pilot One Edition. Модель основана на богатой комплектации Tekna+, и доступна по минимальной цене от £33 380.

Для автомобиля Nissan Qashqai Pilot One Edition доступна эксклюзивная цветовая палитра, пакет Chrome Exterior Styling Pack, отличительные логотипы Pilot One Edition, спортивные педали и расширенный список стандартного оборудования.

Via livecars


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