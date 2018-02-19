Правительство представило проект постановления новых границ районов Астаны

Проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об установлении границ районов города Астаны – столицы Республики Казахстан» опубликовано в газете «Вечерняя Астана» от 17 февраля. Об этом передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

В проекте Постановления сообщается, что в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан», на основании Указа Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2017 года № 418 «Об изменении границ города Астаны», Правительство Республики Казахстан, установлены границы районов города Астаны согласно схематической карте и описанию границ районов города Астаны.

Описание границ районов:

Район «Алматы»: северные границы района проходят по реке Ақбұлақ; далее по улице 101 (проектное наименование), далее по улице восточнее улицы А. Пушкина (A-344), далее по реке Ақбұлақ; восточная сторона проходит по существующей границе города Астаны; южная граница проходит по реке Есіл; западная граница проходит по по реке Есіл, далее по реке Ақбұлақ;

Район «Сарыарка»: северные границы района проходят вдоль железной дороги; восточная граница проходит по проспекту Бөгенбай батыра, далее по проспекту Республики; южная граница проходит по реке Есіл; западная граница проходит по существующей границе города Астаны;

Район «Есиль»: северная граница района проходит по реке Есіл; юго-восточная, южная и юго-западные составляющие прохождения границы района совпадают с существующей границей города Астаны, в границы района входят озеро Майбалық (7300 га) и Национальный пантеон (959 га);

Новый административный район: северные границы района совпадают с существующей границей города Астаны; восточная граница проходит по реке Ақбұлақ, далее по улице 101 (проектное наименование), далее по улице восточнее улицы А. Пушкина (A-344), далее по реке Ақбұлақ; южная граница проходит по реке Есіл, далее по проспекту Республики до проспекта Бөгенбай батыра; далее по проспекту Бөгенбай батыра до железной дороги; затем вдоль железной дороги до существующей границы города Астаны; западная граница проходит по существующей границе города Астаны, в границы района входит городское кладбище (460 га).

Также в газете «Вечерняя Астана» опубликован проект совместного решения маслихата города Астаны и постановления акимата города Астаны о признании утратившим силу совместного решения маслихата города Астаны от 18 августа 2008 года № 134/21-IV и постановления акимата города Астаны от 22 августа 2008 года № 66 «О границах районов в городе Астане».

Напомним, ранее депутаты маслихата Астаны на публичных слушаниях по поводу названия нового района Астаны поддержали название нового района столицы - Байконур. Однако окончательное решение еще не принято.