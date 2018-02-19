Казахстан планирует перевезти 100 тыс тонн грузов морским транспортом в 2018 году

На расширенном заседании комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности был рассмотрен законопроект «О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2005 году Международной морской организацией принят ряд значительных поправок к конвенции. В частности, протоколом 2005 года расширен список преступлений, классифицируемых в качестве террористических актов. Каждому государству вменяется обязанность предусмотреть в своем законодательстве ответственность физических и юридических лиц за совершение терактов. Определен механизм оказания содействия и помощи по пресечению и предотвращению террористических актов. Для нас протокол 2005 года имеет большую актуальность, поскольку сегодня казахстанские суда открыто начинают работать в открытых морях», - отметил, представляя законопроект, первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

Он также сообщил, что сегодня в составе казахстанского флота имеется более 300 судов, из них 12 судов совершают международное плавание.

«За прошлый год отечественными судами перевезено 35 тысяч тонн грузов. В текущем году планируемый объем перевозки составит уже порядка 100 тысяч тонн, в основном это будут негабаритные грузы. Также на Черном море два танкера компании «Казмортрансфлот» осуществляют перевозку нефти из порта Новороссийск до румынского порта. С Балтийского моря с текущего года до 2022 года планируется доставка до порта Актау оборудования для нефтегазовых проектов», - добавил Роман Скляр.

Он напомнил, что благодаря договоренности, достигнутой с российской стороной, сегодня для наших судов упрощен разрешительный порядок прохода по внутренним водным путям РФ.

«На данный момент, по данным международной организации, к данной конвенции присоединилось 41 государство, и что особо важно, практически все страны черноморского, средиземного и балтийского регионов. Ратификация протокола не потребует внесения изменений в действующее законодательство», - резюмировал Роман Скляр.

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