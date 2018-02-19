В Туркестане состоялась передвижная экскурсия «Тарихи таңдау»

В Туркестане в Международном казахско-турецком университете им.Х.А.Яссауи, в рамках передвижной выставки «Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество» прошла выставка под названием «Тарихи таңдау». В мероприятии приняли участие заместитель директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан А.Рахимжанов, заместитель акима Южно-Казахстанской области У.Садибеков, ректор университета У.Абдибеков и учащиеся учебного заведения.

Выступивший в ходе встречи Амерхан Рахимжанов отметил, что передвижная выставка, проводимая в священном Туркестане, имеет важное значение.

«Сегодня в рамках передвижной выставки «Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество» мы организовываем передвижную выставку. «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации» - это единственное учреждение, которое собирает, изучает и тщательно анализирует данные материалы. Этот проект широко показывает роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева в формировании Независимого Казахстана и имеет большое значение для всех нас», - сказал А.Рахимжанов.

Вместе с тем, заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков поблагодарил организаторов мероприятия и подчеркнул значимость проводимой экскурсии в Туркестане.

«На этой передвижной выставке представлены важные документы Главы государства. Здесь подрастающее поколение познает многое. Радует, что такое событие проходит в нашем регионе», - сказал У.Садибеков.

Стоит отметить, что жители города Туркестан приняли активное участие в выставке «Тарихи таңдау». Посетителям были представлены материалы, рассказывающие о трудовой деятельности Первого Президента РК Н.А.Назарбаева. Также, вниманию общественности были показаны редкие видеокадры и фотографии.