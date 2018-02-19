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Сильный ветер ожидается в двух областях Казахстана

19 февраля 2018, 15:07

Объявлено штормовое предупреждение.

В Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, днем 20 февраля в ВКО ожидается усиление ветра в 15-20 м/с, порывы в 25 м/с.

20-21 февраля в Жамбылской области ожидается восточный ветер с переходом на юго-западный местами в 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем 20, сутки 21 февраля на юго-западе области временами до 30 м/с и более.

В Таразе днем 20, сутки 21 февраля ожидается юго-западный ветер в 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Фото: sakhalife.ru.


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