"Сарыарка" уступила "Рубину"

19 февраля матч между "Сарыаркой" и "Рубином" завершился победой российской команды, сообщает Zakon.kz.

Встреча проходила на выезде в рамках ВХЛ. Счет открыли карагандинцы, уже на пятой минуте. Тем не менее, после этого сопернику удалось забить две шайбы. Третий период принес еще одно очко казахстанцам, но в овертайме тюменская команда вышла вперед.

Рубин (Тюмень) – Сарыарка 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

0:1 – 04:09 Илья Антоновский (Лаута, Зиазов)

1:1 – 10:22 Иванов (Фомичев, Боголейша) ГБ

2:1 – 12:51 Михеев (Кравченко, Погоришный) ГБ

2:2 – 45:27 Поляков. ГМ

3:2 – 64:06 Зотов (Угольников, Жиляков)

Вратари: Назаров - Костин