"Сарыарка" уступила "Рубину"
Игра вышла в овертайм.
19 февраля матч между "Сарыаркой" и "Рубином" завершился победой российской команды, сообщает Zakon.kz.
Встреча проходила на выезде в рамках ВХЛ. Счет открыли карагандинцы, уже на пятой минуте. Тем не менее, после этого сопернику удалось забить две шайбы. Третий период принес еще одно очко казахстанцам, но в овертайме тюменская команда вышла вперед.
Рубин (Тюмень) – Сарыарка 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
0:1 – 04:09 Илья Антоновский (Лаута, Зиазов)
1:1 – 10:22 Иванов (Фомичев, Боголейша) ГБ
2:1 – 12:51 Михеев (Кравченко, Погоришный) ГБ
2:2 – 45:27 Поляков. ГМ
3:2 – 64:06 Зотов (Угольников, Жиляков)
Вратари: Назаров - Костин
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