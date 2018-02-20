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"Сарыарка" уступила "Рубину"

20 февраля 2018, 01:03

Игра вышла в овертайм.

19 февраля матч между "Сарыаркой" и "Рубином" завершился победой российской команды, сообщает Zakon.kz.

Встреча проходила на выезде в рамках ВХЛ. Счет открыли карагандинцы, уже на пятой минуте. Тем не менее, после этого сопернику удалось забить две шайбы. Третий период принес еще одно очко казахстанцам, но в овертайме тюменская команда вышла вперед.

Рубин (Тюмень) – Сарыарка 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

0:1 – 04:09 Илья Антоновский (Лаута, Зиазов)

1:1 – 10:22 Иванов (Фомичев, Боголейша) ГБ

2:1 – 12:51 Михеев (Кравченко, Погоришный) ГБ

2:2 – 45:27 Поляков. ГМ

3:2 – 64:06 Зотов (Угольников, Жиляков)

Вратари: Назаров - Костин


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