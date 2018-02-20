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У главной новостной программы в России сменился ведущий

20 февраля 2018, 01:29

Екатерина Андреева оставила вечерний прайм-тайм.

Телеведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева перестала вести федеральный выпуск новостей в вечерний прайм-тайм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канала, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Ее место занял Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора канала, курирующего информационные программы. Андреева и Виталий Елисеев будут вещать на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания Первого канала.

С понедельника 19 февраля «Время» начнет выходить из обновленной студии, оснащенной передовыми технологиями, которые будут использоваться на российском телевидении. В частности, ведущие теперь будут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.

«Время» — самая массовая новостная передача на российском телевидении по охвату аудитории. Екатерина Андреева — ведущая программы с 1997 года.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости. Источник: Лента.ру


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