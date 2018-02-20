В Минтруда разъяснили ситуацию с пособиями

В ведомстве заявляют, что все дело в новом формате начисления адресной помощи, которая теперь делится на два вида.

В Министерстве труда и соцзащиты прокомментировали скандал, разразившийся из-за нового формата начисления адресной помощи. На прошлой неделе в Алматинской области многодетные матери, недосчитавшиеся привычных пособий, заявили, что их незаконно исключили из списков, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Многодетные из Каратальского района утверждали, что их доходы в этом году уменьшились: чиновники якобы посчитали их богатыми и лишили поддержки. В свою очередь в Минтруда заявляют, что все дело в новом формате начисления адресной помощи, которая теперь делится на два вида. Безусловная предоставляется людям с ограниченными возможностями, когда в семье нет трудоспособных. Если такие граждане есть, но по каким-то причинам бездельничают, придется заключать социальный контракт на получение обусловленной помощи. Вместо денег в этом случае чиновники могут предложить обучение или трудоустройство.

Кроме того, с начала года на одного члена семьи полагается доход в размере 50 процентов от суммы прожиточного минимума, или 14 тысяч тенге. Если эта цифра больше, семья лишается ежемесячной финансовой поддержки, но может рассчитывать на другую помощь, например, единовременную.

- Если превышает доход, то мы рассматриваем комплексно, мы не оставляем эту семью, мы предоставляем какие-то меры содействия занятости, то есть трудоустройства. Если семья нуждается в мерах социальной адаптации, конечно, это комплексно, в индивидуальном плане прописывается, - сказала зам. директора департамента социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Айнур Абдрахманова.

Фото: 7kun.kz