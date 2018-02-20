Бейбут Шуменов стал новым промоутером Каната Ислама

Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам (25-0, 20 КО) обзавелся новым промоутером, сообщает Sports.kz со ссылкой на портал BoxRec.com.

Им стал его небезызвестный соотечественник — экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО). Также Шуменов будет вести дела узбекского боксера Равшана Худайназарова (17-1, 13 КО).

Ранее промоутером Ислама был Нельсон Лопес.

Отметим, что еще в декабре Ислам тренировался в Шымкенте под руководством Шуменова. В конце января Бейбут Шуменов провел пресс-конференцию в Астане, на которой сообщил о возобновлении профессиональной карьеры — ранее врачи советовали ему завершить ее из-за тяжелой травмы глаза, полученной на одной из тренировок. На этой же пресс-конференции Шуменов заявил о том, что планирует начать заниматься промоутерской деятельностью.

Фото: SPORTS.KZ