Менеджеры здоровья: как пациентов в Казахстане учат самих заботиться о своем здоровье

Программу управления заболеваниями, которая поможет уменьшить смертность среди населения и повысить качество жизни пациентов, внедряют в Больнице Медицинского Центра Управления Делами Президента, сообщает Zakon.kz.

В Президентской клинике прошел обучающий семинар для врачей. Им разъяснили основные пункты программы, которая ранее была отмечена в ежегодном послании Президента как один из самых главных критериев перехода к первоклассному здравоохранению.

При этом как бы сухо ни звучало само наименование, Программа Управления заболеваниями, или коротко ПУЗ, - это, по сути, масштабная программа по реформированию сознания и врача и пациента, а также кардинальная смена подхода к самой медицинской практике, в которой всегда существовала непоколебимая истина: прав только врач, но и ответственен за наше здоровье или нездоровье тоже только он. Этот подход отныне должен измениться.

«Мы внедряем программу со второго полугодия 2018 года, сегодня у нас начались обучения врачей и среднего медперсонала по программе управления заболеваний. Эта программа предусматривает активное привлечение пациентов – это самоменеджмент и ответственность самого пациента за свое здоровье. В этот процесс будет активно включаться средний медперсонал, потому что многие функции, которые раньше выполнял врач, будут делегированы им, например, отчетность, которую отныне будет вести средний медперсонал. Также в отделении поликлиники введены такие должности как социальный работник и психолог. Они будут помогать ориентироваться пациентам, где кабинет, аптека, вплоть до того, что у нас есть одинокие пациенты, которых тоже будут навещать на дому, привозить лекарства и справляться с заболеванием» - рассказывает заведующая поликлиникой БМЦ УДП РК Рауза Бигаринова.

Главный акцент в этой программе направлен на контроль хронических неинфекционных заболеваний. Таких, как сахарный диабет, хронические болезни сердца, гипертония, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Именно эти заболевания чаще всего являются причиной смертии также требуют больших расходов, так как таким пациентам чаще нужен профессиональный уход и госпитализация. Потому, уверены кураторы программы, необходимо научить самих больных «управлять» собственным диагнозом, конкретно – быть осведомленными о болезни, уметь контролировать и корректировать свой образ жизни, а также отвечать за собственное здоровье. По словам Раузы Бигариновой, в Президентской клинике уже отобрали первых «пилотных» пациентов, которые будут тесно взаимодействовать с врачами и учиться самоконтролю.

«У нас в проекте запуск мобильного приложения, чтобы пациенты могли получать онлайн-консультации. А те, у кого не будет такой мобильной версии, будут приходить в клинику и вести бумажные дневники самоконтроля, которые будут показывать врачу, их будет просматривать медсестра, и потом врач будет вносить свои коррективы. Это такой мультидисциплинарный подход: смотреть будет не только один терапевт. Терапевт привлекает диетолога, узких специалистов для комплексного лечения».

Впрочем, менять подход придется и самим врачам: на обучающем семинаре в Больнице Медицинского Центра Управления делами Президента много и тщательно говорили об искусстве коммуникации, и о том, насколько важно, чтобы сами доктора умели выстраивать контакт с пациентом, тем самым мотивируя последнего на большее участие и взаимодействие с лечащим врачом.

«Чаще всего мы даем свои рекомендации, не обращая внимания на пациента: мы в амбулаторной карте, мы в программе, потому что нам нужно вбить какие-то данные. Вы же говорите, то, что нужно услышать пациенту, но то, что слышит он нас или нет, это уже другой вопрос. Мы всегда говорим очень много, мы всегда говорим таким менторским тоном, не терпящим возражения. Поэтому получается, что мы с вами говорим, а наши пациенты уходят и не всегда фиксируют, какую информацию мы для них предоставили» - выразила во время лекции заместитель директора национального центра формирования здорового образа жизни министерства здравоохранения РК Салтанат Мукашева.

При этом в министерстве сегодня уверены, чтобы программа заработала мало эффективных коммуникаций и осведомленности пациента: нужно увеличивать время приема, во время которого врач сможет проинформировать больного, а также наладить тот самый необходимый диалог и убедить пациента, что его здоровье во многом зависит от него самого.

Сауле Темирбаева

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