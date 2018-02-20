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Утвержден стратегический план развития Казахстана до 2025 года

20 февраля 2018, 09:01

Указ вводится в действие с 15 февраля.

Нурсултан Назарбаев подписал указ от 15 февраля 2018 года №636 "Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Указом был утвержден Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года.

Правительству Республики Казахстан, центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, поручено руководствоваться в своей деятельности Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года и принять необходимые меры по его реализации.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента РК. Указ вводится в действие со дня его подписания, то есть с 15 февраля 2018 года.

Фото: пресс-служба Акорды


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