Какие реформы включены в стратегический план развития РК до 2025 года

15 февраля Нурсултан Назарбаев подписал указ об утверждении Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года. В план включены семь реформ, которые призваны изменить экономическую и социальную жизнь казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Стратегический план построен вокруг семи системных реформ и семи приоритетных политик, которые будут осуществляться в экономике и социальной жизни страны в период до 2025 года. Прогресс на пути вхождения в число 30-ти развитых стран мира будет измеряться ключевыми национальными индикаторами и международными индексами.

Согласно плану, Казахстан должен стать открытой, единой и справедливой страной с растущим уровнем жизни людей и конкурентоспособной экономикой, основанной на передовых технологиях и навыках.

Цель РК к 2025 году - добиться качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей, сопоставимого со странами ОЭСР, на основе повышения конкурентоспособности бизнеса и человеческого капитала, технологической модернизации, совершенствования институциональной среды и минимального отрицательного воздействия на природу.

Казахстан нацелен на достижение социально-экономического и институционального развития на уровне, не уступающем странам - членам ОЭСР, и последующее вступление в ОЭСР.

Соответствие Целям устойчивого развития ООН, а также внедрение передовых практик и стандартов ОЭСР во всех сферах жизнедеятельности государства позволит обеспечить прогресс Казахстана на пути вхождения в число 30-ти развитых стран мира.

Достижению этой цели соответствует рост экономики на уровне не менее 4,5-5,0% ВВП в среднем в год, что позволит Казахстану к 2025 году обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до 46 100 долларов (по паритету покупательской способности).

Обеспечение запланированных темпов роста является необходимым условием для достижения поставленных целей. Вместе с тем, ВВП в полной мере не отражает качество жизни, уровень реального благосостояния граждан и ущерб, наносимый окружающей среде. Для измерения прогресса и достижения цели предусмотрены ключевые национальные индикаторы, измеряющие качество жизни населения и качество экономического роста.

Индикативной оценкой прилагаемых усилий и общестранового прогресса станет улучшение позиций Казахстана в рейтинге ГИК Всемирного экономического форума: 46 место в 2021 году, 40 место в 2025 году, 30 место в 2050 году.

Стратегический план до 2025 года включает два типа приоритетных направлений развития, нацеленных на осуществление системных изменений:

- системные реформы - семь важнейших прорывных изменений, которые должны произойти в экономике и социальной жизни страны до 2025 года;

- приоритетные политики - курс, осуществляемый по приоритетным направлениям Стратегии «Казахстан-2050».