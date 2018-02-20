ПРАВМЕДИА: смотрите вебинар «Оценочная деятельность в Казахстане: новый формат игры»
Мероприятие организовано ИС «Параграф» совместно с Алматинской городской палатой оценщиков.
Дамы и господа!
Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Оценочная деятельность в Казахстане: новый формат игры».
Мероприятие организовано ИС «Параграф» совместно с Алматинской городской палатой оценщиков.
Ведущие:
Есжанов Ерлан - Председатель правления ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», Аманбаев Мырзабек - Исполнительный директор ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», Шуленбаева Гайша - Руководитель Центра повышения квалификации ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков».
На вебинаре поговорим о том, что изменится в регулировании оценочной деятельности в связи с принятием нового закона, какие новые требования предъявляет законодательство к профессиональному оценщику, как будет функционировать палата оценщиков в качестве саморегулируемой организации.
Фото: daytranslations.com
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