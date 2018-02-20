Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

ПРАВМЕДИА: смотрите вебинар «Оценочная деятельность в Казахстане: новый формат игры»

20 февраля 2018, 11:00

Мероприятие организовано ИС «Параграф» совместно с Алматинской городской палатой оценщиков.

Дамы и господа!

Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Оценочная деятельность в Казахстане: новый формат игры».

Мероприятие организовано ИС «Параграф» совместно с Алматинской городской палатой оценщиков.

Ведущие:

Есжанов Ерлан - Председатель правления ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», Аманбаев Мырзабек - Исполнительный директор ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», Шуленбаева Гайша - Руководитель Центра повышения квалификации ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков».

На вебинаре поговорим о том, что изменится в регулировании оценочной деятельности в связи с принятием нового закона, какие новые требования предъявляет законодательство к профессиональному оценщику, как будет функционировать палата оценщиков в качестве саморегулируемой организации.

Фото: daytranslations.com


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...