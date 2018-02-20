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Китайцы отмечают Новый год по лунному календарю

20 февраля 2018, 11:04

В честь праздника граждане Китая жгут благовония, устраивают представления и запускают салюты.

Китайские города окрасились во все цвета радуги. Жители Поднебесной отмечают Новый год по лунному календарю, который еще называют Весенним фестивалем, передает телеканал НТВ.

В честь праздника граждане Китая жгут благовония, устраивают представления и запускают салюты. Считается, что фейерверки отпугивают злых духов.

Торжества завершатся 2 марта традиционным фестивалем фонарей. В этот день в небо запустят тысячи красных бумажных фонариков, после чего семьи соберутся за праздничным столом.

Фото 112.ua


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