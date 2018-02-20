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Как бы выглядели известные мужчины, будь они женщинами

20 февраля 2018, 11:10

Faceapp – это удивительно забавное приложение, которое пользуется огромной популярностью среди всех без исключения.

С его помощью можно изменить мимику лица, сделать человека веселым, или, наоборот, превратить в старика или поменять пол. В общем, увлекательное занятие для молодежи. Вдобавок поднимает настроение.

Представляем фото известных мужчин, которых с помощью данного приложения превратили в женщин.

Источник: brutaljack.live


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