Как бы выглядели известные мужчины, будь они женщинами
Faceapp – это удивительно забавное приложение, которое пользуется огромной популярностью среди всех без исключения.
С его помощью можно изменить мимику лица, сделать человека веселым, или, наоборот, превратить в старика или поменять пол. В общем, увлекательное занятие для молодежи. Вдобавок поднимает настроение.
Представляем фото известных мужчин, которых с помощью данного приложения превратили в женщин.
Источник: brutaljack.live
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