Как бы выглядели известные мужчины, будь они женщинами

Faceapp – это удивительно забавное приложение, которое пользуется огромной популярностью среди всех без исключения.

С его помощью можно изменить мимику лица, сделать человека веселым, или, наоборот, превратить в старика или поменять пол. В общем, увлекательное занятие для молодежи. Вдобавок поднимает настроение.

Представляем фото известных мужчин, которых с помощью данного приложения превратили в женщин.

Источник: brutaljack.live