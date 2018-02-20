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Сагадиев: Министерство категорически против приватизации объектов образования

20 февраля 2018, 11:12

Министр отметил, что объектов образования будет еще долго не хватать.

Министерство образования и науки категорически против приватизации объектов образования. Об этом напомнил министр образования и науки Ерлан Сагадиев на заседании коллегии Министерства образования и науки, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«До нас доходит информация, что под предлогом передачи в доверительное управление на местах на самом деле инициируется приватизация детских садов и колледжей. Мы категорически против приватизации. Хорошо, что за прошлый год было открыто более 700 новых детских садов и мини-центров, в основном частниками. Мы за, но приватизировать ничего не надо. Это мы уже проходили, когда детсады приходилось выкупать назад. Объектов образования будет еще долго не хватать», - высказал свою позицию глава Минобразования.

«Месседж Министерства образования и науки о необходимости расширения сети частных школ должен быть правильно понят. Речь идет только о новых школах. Надо стимулировать строительство новых школ, в том числе за счет привлечения частных инвестиций. Но государственные школы, все до одной, необходимо сохранить и продолжать строить там, куда частный сектор не пойдет», - прокомментировал руководитель АО «Финансовый центр» МОН РК Аскар Ибраимов.

Действительно, потребность в строительстве школ огромная, и связано это и с ростом населения, и с притоком населения в города. Как заявил министр Е. Сагадиев, каждые два года нужно строить около 300 школ, на что потребуется 350-400 миллиардов тенге бюджетных средств. По мнению главы образовательного ведомства, необходимо стимулировать привлечение частного капитала. Вместе с тем, подчеркнул министр, «государство продолжит строительство школ, особенно в сельской местности».

Фото: camonitor.kz


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