Кредиты, направленные на поддержку сельского, лесного и рыбного хозяйства за год выросли на 2%

Кредиты, направленные на поддержку сельского, лесного и рыбного хозяйства за год выросли на 2%, и составили на конец 2017 года 695,2 млрд тг. При этом их удельный вес составляет всего 5,5% от всех кредитов БВУ РК, а годом ранее было всего 5,3%.

Банки не считают агрокредитование своей приоритетной сферой деятельности. Только 3 банка указали в условиях ссуд аграрное направление: Народный Банк - кредитование аграрного бизнеса, Нурбанк и АзияКредит - кредиты МСБ крестьянским и фермерским хозяйствам. Остальные БВУ если и кредитуют данную категорию предпринимателей, то никак это не афишируют и акцент на работе с аграриями не делают.

Приобрести денежные средства на открытие, развитие или расширение агробизнеса через БВУ сельхозпредприниматели могут в основном только по госпрограммам, через таких операторов, как КазАгро и Даму.

В противовес банкам, у микрофинансовых организаций дела обстоят иначе. МФО выделили агрокредиты, как отдельную программу микрокредитования. Специальные продукты в поддержку сельхозотрасли есть у 4 МФО из ключевой пятерки лидеров по объему ссудного портфеля.

Главный драйвер рынка микрокредитования - KMF - предлагает микрозаймы для фермеров «Микро», «Достар», «Шанырак» и «МСБ», с суммой займа до 19 млн тг и сроком до 5 лет.

У МФО «Ырыс» приоритетными направлениями финансирования являются проекты в сфере сельского хозяйства в ЮКО, на сумму до 8000 МРП и сроком до 5 лет.

«Арнур Кредит» предлагает микрозаймы на сельскохозяйственные цели «Экспресс Агро» и «Агро» на сумму до 16 млн тг, сроком до 3 лет.

«Азиатский Кредитный Фонд» также работает в поддержку бизнеса в сельских регионах РК. Так, фонд предлагает кредиты до 1 млн тг на человека, сроком до 36 месяцев.

Единственная МФО из пятерки лидеров на рынке микрокредитования, не работающая с агрокредитованием - «Тойота Файнаншл», 100% дочернее предприятие корпорации «Тойота Моторс». Компания полностью ориентирована на автокредитование брендов Toyota и Lexus.

Более половины портфеля микрокредитов принадлежит KMF - 81,6 млрд тг, это более 54% рынка.

На втором месте среди ключевой четверки МФО, кредитующих аграриев, расположен «Ырыс» - 10,3 млрд тг.

На «Арнур Кредит» и «Азиатский кредитный фонд» приходятся по 5,9 млрд и 3,6 млрд тг.

В целом, четверка главных кредиторов агробизнеса держит более 67% совокупного ссудного портфеля МФО.