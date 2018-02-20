Выпуск нерафинированной стали увеличился на 9%, ферросплавов - на 7%, стальных профилей и уголков - сразу более чем втрое

За 2017 год казахстанские компании добыли железной руды на 242,7 млрд тг - это на 25,9% больше, чем годом ранее*.

Более 88% пришлось на Костанайскую область (214,4 млрд тг, +23,4%), еще 10,3% - на Карагандинскую, и 1,1% - на Акмолинскую. В ключевых «железных» областях работает крупнейший добытчик - «АрселорМиттал Темиртау», чей железорудный департамент представлен дочерним ТОО «Оркен». Департамент объединяет горнодобывающие предприятия железорудного направления корпорации в этих трех регионах.

Кроме того, в Костанайской области добыча проводится Соколовско-Сарбайским горно-обогатительным производственным объединением (АО ССГПО) - это предприятие по добыче и обогащению железных руд, входящее в состав Eurasian Resources Group (ERG). В Карагандинской области добычей и разработкой занимаются также, к примеру, ТОО «Металлтерминалсервис» (месторождение Шойынтас) и ТОО «Bapy Mining» (месторождение Бапы).

Объемы черной металлургии также в фазе уверенного роста: сразу +37,8% за год в деньгах, до 1,55 трлн тг. Здесь производство сконцентрировано в Карагандинской (42,3%), Павлодарской (31,5%) и Актюбинской (19,1%) областях.

В Карагандинской области работает, например, Карагандинский металлургический комбинат (входит в стальной департамент «АрселорМиттал Темиртау»), ТОО «Tau-Ken Temir», и т.д. (выпуск чугуна, стали и ферросплавов). Производством труб, профилей, фитингов, проволоки и прочих изделий из стали в регионе занимаются такие компании, как АО «Карвол», ТОО «Завод Металл Профиль», ТОО «Kaz-Metiz» и т.д.

В Павлодарской области чугун и сталь производят, к примеру, «KSP Steеl», «Аксуский завод ферросплавов» (филиал АО «Транснациональная Компания «Казхром») и т.д. В Актюбинской области также работает ТНК «Казхром», кроме того - например, «Актюбинский рельсобалочный завод», и т.д.

*Здесь и далее сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды.

В натуральном выражении добыча железной руды выросла на 10,4%.

В перерабатывающей сфере черной металлургии выпуск плоского проката вырос на 2,2% год-к-году, ферросплавов - на 7,2%, нерафинированной стали - на 9,4%, стержней и прутков из легированной стали - на 26,2%, сэндвич-панелей - сразу на 34,8%, профилей и уголков из нелегированной стали - более чем в 3,1 раза.

Экспорт железных руд и концентратов вырос за год на 12,5% в натуральном выражении и на 31% - в стоимостном.

В перерабатывающем секторе ферросплавов экспортировано на 4,2% больше, чем годом ранее, в тоннах, и сразу на 57,5% - в деньгах, плоского проката - на 10,5% в тоннах, и на 44,1% в деньгах, лома черного металла и шихтовых слитков - на 10,5% в натуральном выражении и на 88,3% - в денежном.

Снижение отмечено только по таким экспортных позициям чермета, как радиаторы (-16,4% в деньгах), и санитарно-техническое оборудование (-6,9%).