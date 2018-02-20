Премьер РК поручил окончательно решить проблему подтоплений Атбасара

Люди просят не строить дамбы, а построить новые жилые дома в другом месте.

На заседании правительства РК при обсуждении готовности к паводковой ситуации этого года затронули вопрос обеспечения защитных мероприятий от паводков для Атбасара, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все-таки по Атбасару какова будет ситуация, что ожидать?» - обратился глава кабмина Бакытжан Сагинтаев к акиму Акмолинской области.

Малик Мурзалин отметил, что «по прогнозам снега будет меньше».

«В то же время обычно основной снег у нас выпадает в конце февраля - начале марта. Ожидаем, что весна будет ранняя, но затяжная. Это также способствует тому, что угроза паводка меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, принимаются все меры, мы не расслабляемся, никому не даем расслабляться. Принимаем все меры, чтобы полностью предотвратить угрозу паводка», - ответил он.

«Земляной вал удержит воду? В случае чего?» - поинтересовался глава кабмина.

По словам акима, земляной вал восстановлен.

«Мы его восстановили. Думаем, что он удержит воду. В прошлом году был рекордно высокий уровень воды, в этом году такого не ожидается», - пояснил М. Мурзалин.

Как напомнил премьер, «то ли в 2014, то ли в 2015 году то же самое было».

«Поэтому говорить, что прошлый год был рекордным, нельзя. Каждый год деньги выделяем, раньше говорили в песок, теперь в воду уходят эти деньги. Я читал обращение жителей. Они же не верят в то, что мы проектируем, строим дамбы, земляные валы. Все равно не выдерживает воду и все смывает, опять все дома остаются под водой, в том числе и объекты образования. Вот они пишут, «не надо таким образом строить дамбы, лучше постройте нам жилые дома в другом месте, куда вода не попадает». Зачем вы столько денег, миллиардами тратите. Вы как к этому относитесь?» - спросил Б. Сагинтаев.

На этот счет глава региона согласился.

«Совершенно правильная позиция. При даже грубых подсчётах, если мы промышленную дамбу построим протяженностью 9 км, стоимость ее будет ориентировочно в районе 10 и даже больше млрд тенге. Для того чтобы переселить то количество людей, которое осталось, это порядка 1830 человек, это 530 домов, сумма затрат на строительство домов будет существенно меньше - от 3 до 5 млрд тенге. Проще на самом деле построить новый микрорайон, переселить людей и закрыть эту проблему», - уточнил он.

«А тогда зачем мы проектируем строительство новой дамбы?» - недоуменно заметил премьер.

По данным М. Мурзалина, это предложение было внесено в правительство.

«Аскар Узакпаевич (первый вице-премьер РК), примите решение окончательное что делать с Атбасаром. Каждый год одно и то же. Надо один раз правильное решение принять и тему закрыть», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: inform.kz