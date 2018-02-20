В Алматы запустили новый автобусный маршрут

На маршрут выделено 12 единиц транспорта, с интервалом в 12-14 минут.

В Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава городского общественного транспорта и увеличение маршрутной сети. Сегодня автобусы большой вместимости запущены на маршрут №98 из мкр. Орбита до станции метро «Райымбек», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Новые низкопольные автобусы экологического класса Евро-5 выехали на обслуживание маршрута с трассификацией: «ЖК Байтал» на ул. Рыскулбекова – ул.Мустафина – Торайгырова – пр.Аль-Фараби – ул.Розыбакиева – Кожабекова – пр.Гагарина – ул.Тимирязева – Ауезова – Жандосова – пр.Абая – Абылай хана – ул.Маметовой – станция метро «Райымбек».

Ранее участок улицы Рыскулбекова между ул.Саина и Мустафина не обслуживался общественным транспортом. Теперь же жители домов, расположенных на данном участке могут без пересадки добираться до ЦОНа Бостандыкского района на улице Гагарина.

На маршрут выделено 12 единиц транспорта, с интервалом в 12-14 минут, ожидаемый пассажиропоток – 3 тыс. человек.

Стоит отметить, что в Алматы уже обновлены автобусы на маршрутах №12, 22, 50, 56, 65, 69, 70, 86, 95, 103, 112, 115, 124, 126, 127, 131, 137, возобновлен маршрут №77, запущены маршрут №1 и магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены 10 маршрутов.

Фото: акимат г. Алматы