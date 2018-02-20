В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 288 и подпунктами 40), 42) и 43) пункта 2 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) установлены: 1) нормы фактических расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому за пределами Республики Казахстан физическому лицу, не состоящему с налогоплательщиком в трудовых отношениях, которые применяются при уменьшении налогооблагаемого дохода налогоплательщика, согласно приложению 1 к приказу; 2) нормы фактических расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому в пределах Республики Казахстан физическому лицу, не состоящему с налогоплательщиком в трудовых отношениях, которые применяются при уменьшении налогооблагаемого дохода налогоплательщика, согласно приложению 2 к приказу; 3) нормы фактических расходов работодателя на проживание работника, направленного на обучение, повышение квалификации или переподготовку за пределы Республики Казахстан по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению, согласно приложению 3 к приказу; 4) нормы фактических расходов работодателя на проживание работника, направленного на обучение, повышение квалификации или переподготовку в пределах Республики Казахстан по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению, согласно приложению 4 к приказу; 5) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание обучаемого физического лица, при направлении на обучение, повышение квалификации или переподготовку за пределы Республики Казахстан, не состоящего в трудовых отношениях с данной автономной организацией образования, но состоящего в трудовых отношениях с другой автономной организацией образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, по специальности, определенной решением автономной организации образования, осуществляющей такие расходы, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению согласно приложению 5 к приказу; 6) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание обучаемого лица, при направлении на обучение, повышение квалификации или переподготовку в пределах Республики Казахстан, не состоящего в трудовых отношениях с данной автономной организацией образования, но состоящего в трудовых отношениях с другой автономной организацией образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, по специальности, определенной решением автономной организации образования, осуществляющей такие расходы, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению согласно приложению 6 к приказу; 7) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении физического лица за пределы Республики Казахстан, согласно приложению 7 к приказу; 8) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении физического лица в пределах Республики Казахстан, согласно приложению 8 к приказу. В частности, расходы на обучение физического лица, не состоящего с налогоплательщиком в трудовых отношениях, при условии заключения с физическим лицом договора об обязательстве отработать у налогоплательщика не менее трех лет. Расходы на обучение включают: фактически произведенные расходы на оплату обучения; фактически произведенные расходы на проживание в пределах норм, установленных уполномоченным органом; расходы на выплату обучаемому лицу суммы денег в размерах, определенных налогоплательщиком, но не превышающих нормы, установленные уполномоченным органом; фактически произведенные расходы на проезд к месту учебы при поступлении и обратно после завершения обучения. Не применяется в случаях: незаключения трудового договора с физическим лицом, по расходам на обучение которого применены положения настоящего подпункта, в течение трех месяцев со дня окончания обучения физическим лицом, за исключением случая возмещения физическим лицом расходов на обучение полностью или частично в течение периода времени, включающего налоговый период, в котором окончено обучение физического лица, а также последующий налоговый период. В случае такого возмещения положения настоящего подпункта не применяются в размере суммы расходов на обучение, не возмещенной физическим лицом; расторжения трудового договора с физическим лицом, по расходам на обучение которого применены положения настоящего подпункта, до истечения трех лет с даты заключения трудового договора с таким лицом, за исключением случая возмещения физическим лицом расходов на обучение полностью или частично в течение периода времени, включающего налоговый период, в котором произведено расторжение трудового договора, а также последующий налоговый период. В случае такого возмещения положения настоящего подпункта не применяются в размере суммы расходов на обучение, не возмещенной физическим лицом; Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.