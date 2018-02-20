Минобразования рассматривает вопрос о дифференцировании зарплаты директоров школ

Кроме того, министерство предлагает вернуть для директоров школ и их замов возможность вести преподавание на полставки.

Министерство образования и науки РК рассматривает вопрос о дифференцировании зарплаты руководителей средних школ. Об этом сообщил вице-министр Асхат Аймагамбетов на совместном заседании комитета по социально-культурному развитию и Социального совета фракции партии «Нур Отан» в Мажилиссе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Значительно выросла доплата (у учителей - «Казинформ»), но когда мы говорим о наших заместителях директоров, завучах, когда мы говорим о директорах школ - к сожалению, сегодня есть проблема. Мы сегодня планируем системно решать данную проблему через аттестацию. На сегодняшний день директора школ проходят аттестацию, как гражданские служащие, раз в три года - прошел, аттестован или не аттестован. То есть, вне зависимости от того, директор он маленькой школы или большой, от наполняемости школы, от того, насколько он эффективный директор - его заработная плата не растет, доплат нет», - сказал А. Аймагамбетов.

По его словам, в министерстве рассматривается вопрос о дифференцировании зарплаты директоров и заместителей директоров организаций среднего образования.

Кроме того, как сообщил вице-министр, министерство предлагает вернуть для директоров школ и их заместителей возможность вести преподавание на полставки.

Фото: inform.kz