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Наделить транспортников Казахстана новыми полномочиями предлагает МВД

20 февраля 2018, 12:39

Среди основных причин возникновения ДТП Касымов назвал нарушение водителями правил дорожного движения.

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов предложил наделить комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию правом остановки автобусов для проверки документов и соблюдения перевозчиками требований безопасности при перевозках, передает Sputnik.

Нововведение глава ведомства озвучил в ответе на депутатский запрос о многочисленных проблемах внутренних перевозок пассажиров, проведении ревизии транспортных средств, осуществляющих перевозку людей на автодорогах страны.

Помимо новых полномочий для транспортников, Касымов заявил о законодательном закреплении нормы отзыва или приостановления лицензии перевозчика в случае выявления автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров без прохождения технического осмотра, переоборудованных без разрешения. Также предлагается ограничить срок эксплуатации транспорта, допускаемого к осуществлению регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.

По информации главы полиции Казахстана, на сегодняшний день в стране зарегистрировано порядка 90,5 тысячи автобусов.

Среди основных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий Касымов назвал нарушение водителями правил дорожного движения, эксплуатации транспортного средства и выпуск неисправного транспорта лицом, ответственным за его техническое состояние.

Министр напомнил, что с января 2012 года органами внутренних дел не осуществляется проведение технического осмотра транспортных средств, эта функция передана в конкурентную среду и осуществляется частными диагностическими станциями, у которых процесс прохождения предрейсового медицинского освидетельствования водителей, технического осмотра автотранспортного средства носит формальный характер.

В целях упорядочивания деятельности законных и незаконных перевозчиков, Касымов предложил внести соответствующее изменение в закон "Об автомобильном транспорте".

Фото: 24.kz


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