Наделить транспортников Казахстана новыми полномочиями предлагает МВД
Среди основных причин возникновения ДТП Касымов назвал нарушение водителями правил дорожного движения.
Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов предложил наделить комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию правом остановки автобусов для проверки документов и соблюдения перевозчиками требований безопасности при перевозках, передает Sputnik.
Нововведение глава ведомства озвучил в ответе на депутатский запрос о многочисленных проблемах внутренних перевозок пассажиров, проведении ревизии транспортных средств, осуществляющих перевозку людей на автодорогах страны.
Помимо новых полномочий для транспортников, Касымов заявил о законодательном закреплении нормы отзыва или приостановления лицензии перевозчика в случае выявления автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров без прохождения технического осмотра, переоборудованных без разрешения. Также предлагается ограничить срок эксплуатации транспорта, допускаемого к осуществлению регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.
По информации главы полиции Казахстана, на сегодняшний день в стране зарегистрировано порядка 90,5 тысячи автобусов.
Среди основных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий Касымов назвал нарушение водителями правил дорожного движения, эксплуатации транспортного средства и выпуск неисправного транспорта лицом, ответственным за его техническое состояние.
Министр напомнил, что с января 2012 года органами внутренних дел не осуществляется проведение технического осмотра транспортных средств, эта функция передана в конкурентную среду и осуществляется частными диагностическими станциями, у которых процесс прохождения предрейсового медицинского освидетельствования водителей, технического осмотра автотранспортного средства носит формальный характер.
В целях упорядочивания деятельности законных и незаконных перевозчиков, Касымов предложил внести соответствующее изменение в закон "Об автомобильном транспорте".
Фото: 24.kz
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