Казахстанская гимнастка завоевала 2 золотые и 1 серебряную медали на турнире в Эстонии

20 февраля 2018, 12:41

Соревнование проходило в эстонском Тарту, которое собрало более 1 тыс. гимнасток из 27 стран мира.

Гимнастка Сабина Кикимова завоевала 2 золотые и 1 серебряную медали на международном турнире по художественной гимнастике "Miss Valentine 2018", сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу на Управление физической культуры и спорта Алматы

Соревнование проходило в эстонском Тарту, которое собрало более 1 тыс. гимнасток из 27 стран мира.

Турнир "Miss Valentine" – крупнейшее международное соревнование по гимнастике в Эстонии.

Тартуская Неделя гимнастики и турнир "Miss Valentine" по времени совпадают с празднованием 100-летия Эстонской Республики и посвящены этому событию. В это время проводятся различные связанные с гимнастикой мероприятия, а также проводятся показательные тренировки под руководством лучших спортсменов и тренеров мира.


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