Депардье собрался переехать в Алжир
20 февраля 2018, 12:50
Актер сказал, что "везде живет понемногу".
Французский актер Жерар Депардье заявил о своем намерении переехать в Алжир, сообщает издание Parisien, передает РИА Новости.
"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир (столицу страны — ред.). Это великолепная страна", — заявил Депардье в ходе интервью во французском Марселе. Он сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.
Актер также добавил, что "везде живет понемногу".
Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Ранее актер неоднократно заявлял, что является гражданином мира.
Фото vistanews.ru
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