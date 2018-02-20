До 12 лет тюрьмы грозит мужчине, который похитил невесту

Адвокат Асель (Нурмахановна) Токаева предложила не считать похищение невесты похищением человека. Такое мнение она высказала в ответ на публикацию коллеги в соцсети, передает Zakon.kz.

В своем обращении к коллегам в группе "Адвокаты Казахстана" адвокат Руслан Шагатаев рассказал, что его клиент обвиняется по ст. 125 ч.2 пунктам 1, 3 УК РК (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору).

"Мой подзащитный от безответной любви, боясь ее потерять, решил по так называемой казахской традиции украсть свою любимую девушку, привезти домой и познакомить со своими родственниками и представить как невесту. Попросил это сделать своего друга, последний привлек еще и своих троих товарищей. И вот последние четверо похищают ее с места работы и привозят домой к жениху. Минут через 40 приезжает полиция и забирают потерпевшую и жениха в полицию. При непосредственном похищении насилие не применялось. Уже дома потерпевшая накинулась на жениха стала бить его руками по лицу, жених в ответ чтобы ее успокоить один раз дал пощечину. Из за этого у нее небольшая ссадина на лице. Больше телесных повреждений нет. Каких либо тяжких последствий нет. В больницу за медпомощью потерпевшая не обращалась", - написал Шагатаев.

По его словам, подсудимые признали вину. Однако девушка под влиянием отца не прощает их и просит суд назначить наказание. Им грозит от 7 до 12 лет.

В ответ на публикацию член коллегии адвокатов Астаны Асель Токаева отметила, что при похищении невесты необходимо учитывать мотив.

"Надо вводить отдельный состав- похищение с целью вступления в брачные отношения. И наказание по нему установить другое, так как с реальным похищением для других целей сравнивать нельзя. Мотив другой", - считает она.

Она также предложила Шагатаеву сделать статью и направить предложение в Верховный суд и Генеральную прокуратуру.

"Хороший кейс для того, чтобы предложить новый состав в УК", - считает Токаева.