«Заряженный» BMW M4 получил юбилейную спецверсию
Немецкая компания BMW и её подразделение BMW M GmbH официально представили юбилейную версию «заряженного» кабриолета BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre.
В компании напоминают, что равно 30 лет назад подразделение BMW M GmbH впервые представило «заряженную» модель с открытым верхом. Представленный кабриолет BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre призван отпраздновать эту знаменательную дату.
«Юбилейный» кабриолет BMW M4 Cabrio 30 Jahre Edition можно будет приобрести исключительно в двух цветовых решениях. Это: Macao Blue metallic или Mandarin II uni, который напоминает оттенок Dakar Yellow, доступный для более ранних «заряженных» кабриолетов немецкого бренда.
В оснащение юбилейного «заряженного» кабриолета входит уникальная внешность с отделкой BMW Individual High Gloss Shadow Line, особые логотипы M4, набор эксклюзивных 20-дюймовых колёсных дисков, которые, в свою очередь, получили отделку Orbit Grey.
Уникальный стиль продолжается в кабине, так как юбилейный «заряженный» кабриолет BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre получает двухцветные кожаные сиденья Merino с контрастной строчкой, специальные напольные коврики, вставки из углеродного волокна и уникальные накладки на пороги.
Помимо всего прочего, каждый из 300 юбилейных кабриолетов получает индивидуальную табличку, на которой буде указан порядковый номер модели. Что касается «железа». В моторном отсеке машины находится модернизированный шестицилиндровый двигатель TwinPower Turbo, который производит 450 лошадиных сил.
Кроме этого, в арсенале юбилейного «заряженного» кабриолета BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre значится спортивная выхлопная система M Sport, адаптивная подвеска BMW M с особым режимом SPORT, модифицированная система контроля устойчивости DSC и дифференциал Active M. Все эти новшества добавляет пакет M Competition.
Via livecars
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