В школах Астаны не хватает более 10 тысяч мест

Заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев рассказал, как в Астане решают проблему нехватки дефицит ученических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе функционирует 95 общеобразовательных школ с общим контингентом 143 тысячи 264 учащихся. Дефицит на сегодняшний день ученических мест составляет 10735 мест. Данная проблема будет решаться за счет строительства школьных пристроек», - сказал Ермек Аманшаев в ходе отчетной встречи с населением.

В этой связи замакима сообщил, что с начала 2017-2018 учебного года введены 5 пристроек к школам на 2600 мест. Начато строительство 7 школ на 10 800 мест, которое позволит снять высокую переуплотненность в школах города.

«Переуплотненность существует. Внутренняя миграция по стране довольно высокая. Ежегодно в Астану переезжают из других регионов более 40 тысяч жителей нашей страны. Добавляется естественный прирост населения. Ежесуточно в Астане рождается 70-75 детей. Это говорит о высоком уровне качества жизни в Астане и о качестве оказываемых различных услуг, в том числе медицинских, образовательных. Люди стараются переезжать для того, чтобы получить определенное качество жизни», - отметил Ермек Аманшаев.

В 2018 году, по его словам, планируется ввод в эксплуатацию 6 общеобразовательных школ на 6900 мест. Согласно комплексному плану застройки Астаны до 2022 года требуется построить 46 школ, 10 пристроек.