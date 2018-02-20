Депутат предлагает выдавать беспроцентные кредиты для педагогов

Выдавать педагогам беспроцентные кредиты предложила депутат мажилиса парламента Жанат Омарбекова на совместном заседании по вопросам повышения престижа профессии учителя, передает Sputnik.

Предложение мажилисвумен исходит из международной практики. "Если взять международный опыт, то беспроцентные кредиты учителям являются хорошей мерой по удержанию в профессии", — сказала Омарбекова.

Она отметила, что такая мера позволит остановить в стране текучесть педагогических кадров. К слову, по текучести кадров высказалась другая народная избранница Наталья Жумадильдаева.

Она считает, что учет текучести кадров должен вестись на национальном уровне.

"В настоящее время такой учет не ведется. Отсутствие данных не дает полноценной картины о текущей ситуации, проблемах и причинах ухода из профессии. Это лишает возможности определить необходимые меры для повышения статуса педагога", — заметила Жумадильдаева.

По данным депутата, к текучести приводит низкая удовлетворенность педагогов оплатой и условиями труда

"Между тем, если использовать международную формулу оценки текучести кадров в системе образования, то в нашей стране отток даже 1% педагогов может обходится в полмиллиарда тенге", — выразила обеспокоенность мажилисвумен.

О необходимости повышения престижа профессии учителя в своем послании от 10 января высказался президента Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее депутат сената парламента Динар Нукетаева предложила ряд мер, которые должны поднять престиж профессии учителя в казахстанском обществе. Среди них — предложение приравнять учителя к представителю власти и, как следствие, ввести одинаковую ответственность за оскорбление и насилие в отношении педагогов. В министерстве образования и науки пока не комментируют это предложение.

Фото: Old.zhambylnews.kz