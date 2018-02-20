Почему зимний спорт в Казахстане отстает от летнего

На проходящих Зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане большинство казахстанских спортсменов пока не может попасть в 10-ку сильнейших в своих видах. Корреспондент МИА «Казинформ» на чествовании бронзового призера Игр Юлии Галышевой в Академии туризма и спорта в Алматы пытался разобраться в причинах и найти пути решения.

Казахстан за свою историю Независимости на Летних Олимпиадах выиграл 132 медали (из них 43 золота), а на Зимних - всего 8 олимпийских наград (из них 1 золото). Ректор КазАСТ Кайрат Закирьянов уверен, что причины такого разрыва на поверхности.

«Мы можем сослаться, что летние виды спорта казахстанцам ближе, что мы природой не предрасположены к зимним видам. Но это неправильное суждение. Все зависит от наличия материальной базы и тренерских кадров. К сожалению, многие спортивные объекты для зимних видов спорта в Алматы не всегда используются по назначению. (...) Колледж зимних видов спорта, который начали строить возле Комплекса лыжных трамплинов, до сих пор не завершен. К тому же, воспитанием дипломированных тренерских кадров сейчас занимаются только в нашем вузе - с сентября 2017 года открыта Высшая школа тренеров», - констатировал Кайрат Закирьянов.

Нехватку тренерских кадров ощущают даже представители фристайла-могула, принесшего Казахстану в Пхенчхане пока единственную медаль - бронзовую.

«В Казахстане могул развивается давно. Еще в начале 90-х годов Алексей Банников стабильно попадал в топ-15 мировых кубков, участвовал в 5 Олимпиадах. Потом появилось новое поколение - Дмитрий Бармашов, Дмитрий Рейхерд. На данный момент могул развит только в Восточно-Казахстанской области. После проведения в Алматы есть оборудование, чтобы делать трассу для могула на Шымбулаке - как в этом году, когда перед Олимпиадой мы неделю тренировались в Алматы. Но проводить здесь Чемпионат Казахстана, когда все 50 участников находятся в ВКО, финансово невыгодно. То есть с массовостью в ВКО все в порядке. Чтобы открыть в Алматы полноценную секцию, нужны тренерские кадры, которых пока в Казахстане не хватает. Далеко не все спортсмены после завершения карьеры становятся тренерами», - говорит тренер Юлии Галышевой, вице-президент Федерации фристайла и сноуборда РК Елена Круглыхина.

По ее словам, она поступила в КазАСТ в 1998 году, но по разным причинам заканчивает обучение только в этом году. «В 2000 году уехала в Австрию в школу Зеефельд, получила тренерский сертификат. В 21 год работала тренером на Шымбулаке, собрала команду по сноуборду, куда входили Аскар Валиев, Андрей Рубцов. Пробились на Чемпионат мира, но не добились высот - я сама была молодая. Потом ушла в бизнес - в спорте платили тогда мало. С 2014 года работаю с Юлией Галышевой. Тогда, после Олимпиады в Сочи, она была в подавленном состоянии, хотела все бросить. Я предложила ей продолжить тренировки. Стала искать методики, применяла свой опыт и опыт моих наставников Виктора Лемешко и Владимира Соколова. Открыли для себя вместе с Еленой Хрусталевой (серебряный призер Олимпиады-2010 по биатлону) методику Джозефа Пилатеса, по ней занимаются ведущие спортсмены мира, вели горнолыжную общефизическую подготовку. Проанализировали, почему судьи занижали оценки, выявили свои ошибки, исправили это - стали стабильно занимать призовые места в Кубках мира», - говорит Елена Круглыхина.

Впрочем, создать условия и найти тренеров, способных адаптироваться к новым методикам тренировок, - полдела. Важно, чтобы талантливый спортсмен пришел именно в тот вид спорта, где он способен проявить себя лучше всего.

«Меня в 5 лет отдали во фристайл-могул. Пробовала бальные танцы, футбол, мне не нравилось. Тренер по фристайлу Анна Коршунова жила с нами в соседнем подъезде, вместе с моей мамой они выгуливали собак. Летом тренер предложила меня отдать в секцию, чтобы я не болталась во дворе просто так. Когда пришла в секцию, не знала, что это за вид спорта. Осталась из-за того, что понравился коллектив. К тому же, нравились тренировки», - сказала Юлия Галышева.

Как мы видим, для появления в стране призера Олимпиад должно сойтись очень много факторов. Однако, чем доступнее будет тот или иной вид спорта для детей, тем выше вероятность увеличения призеров Олимпиад.

Фото: inform.kz