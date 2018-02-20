KIA показала скетч нового большого седана

Компания KIA Motors Corporation опубликовала первой официальное изображение нового большого седана, который в разных странах планеты предлагается под названиями KIA K9, KIA K900 и KIA Quoris.

Напомним, ранее предполагалось, что корейский бренд планирует представить совершенно новую модель, которая будет позиционироваться как преемник седана KIA K9/K900/Quoris. Однако в компании заявили, что речь идёт о 4-дверной модели второго поколения.

Никакой подробной информации о седане KIA K9/K900/Quoris нового поколения сейчас нет. Представители корейской марки лишь рассказали, что 4-дверная модель новой генерации разрабатывалась совместными усилиями корейских и американских дизайнеров, а производить седан, предназначенный для глобального рынка, будут по-прежнему в Южной Корее.

Точная дата премьеры нового седана KIA K9/K900/Quoris в настоящее время неизвестна. В пресс-центре бренда лишь заявили, что автомобиль официально дебютирует в 2018 году. При этом известно, что в некоторых странах планеты продажи флагманского седана второго поколения стартуют во втором квартале текущего года.

Via livecars