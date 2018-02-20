В Казахской Академии спорта и туризма торжественно чествовали бронзового призера Олимпийских игр

Бронзовый призер XXIII зимних Олимпийских игр Юлия Галышева в своем выступлении поблагодарила всех за неимоверную поддержку.

Бронзового призера XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Юлию Галышеву торжественно встретили в Казахской академии спорта и туризма, где прошло чествование прославленной спортсменки и ее наставника, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КазАСТ.

В ходе мероприятия глава КазАСТ Кайрат Закирьянов поблагодарил наших соотечественниц за выдающиеся успехи в спорте высших достижений. Юлии Галышевой и ее тренеру Елене Круглыхиной были вручены знаки «За значительный вклад в развитие Казахской академии спорта и туризма».

- «Мы выражаем вам огромную благодарность за ваш труд и спортивные заслуги перед Отечеством. В мире существуют две престижные награды, которые признаны в любой стране, это – Нобелевская премия и звание победителя Олимпийских игр. Для Казахстана ваша бронзовая награда является большой победой! В нашей стране пока нет лауреата Нобелевской премии, однако наша страна уделяет повышенное внимание развитию спорта. Только воспитанники Казахской академии спорта и туризма завоевали для страны 33 олимпийские медали, данный показатель является ярким подтверждением, что наш ВУЗ вносит громадный вклад в процветание страны и воспитывает в своих рядах достойных граждан», - сказал Кайрат Закирьянов.

Бронзовый призер XXIII зимних Олимпийских игр Юлия Галышева в своем выступлении поблагодарила всех присутствующих за неимоверную поддержку и отметила, что она отправлялась в Пхенчхан исключительно за медалью.

«Для меня было важно завоевать медаль на главных стартах планеты. Перед стартом была уверенность, что в этот раз удача будет на моей стороне, благо, что в итоге все так и вышло», - говорит Галышева. Наставник нашей титулованной фристайлистки Елена Круглыхина добавила, что после сочинской Олимпиады у Юлии была мысль завершить карьеру, однако все взвесив, она приняла решение не оставлять спорт не покорив олимпийский пьедестал почета.

Под занавес мероприятия все желающие получили автограф и фото на память с Юлией Галышевой. Напомним, в Пхенчхане проходят XXIII зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 25 февраля.