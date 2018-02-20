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Надиль Габитов вошел в правление Банка Астаны

 

Надиль Габитов вошел в правление Банка Астаны. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию KASE.

Таким образом, правление банка выглядит следующим образом:

Искендер Майлибаев — председатель правления банка

Мухтар Жангабылов — управляющий директор, член правления

Айдос Жумагулов — управляющий директор, член правления

Мади Лаушев — управляющий директор, член правления

Надиль Габитов — управляющий директор, член правления.

Банк Астаны осуществляет свою деятельность с 2008 года, а с начала 2014 года — под новым торговым знаком «Банк Астаны».

 

20 февраля 2018, 15:22
Источник, интернет-ресурс: Делового портала «Капитал»

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