Надиль Габитов вошел в правление Банка Астаны

Надиль Габитов вошел в правление Банка Астаны. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию KASE.

Таким образом, правление банка выглядит следующим образом:

Искендер Майлибаев — председатель правления банка

Мухтар Жангабылов — управляющий директор, член правления

Айдос Жумагулов — управляющий директор, член правления

Мади Лаушев — управляющий директор, член правления

Надиль Габитов — управляющий директор, член правления.

Банк Астаны осуществляет свою деятельность с 2008 года, а с начала 2014 года — под новым торговым знаком «Банк Астаны».