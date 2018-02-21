В одной из школ Огайо стреляли

В американском городе Массиллон, штат Огайо, объявили эвакуацию школы, после того как один из учащихся получил огнестрельное ранение.

Администрация школы в городе Массиллон (штат Огайо) объявила во вторник эвакуацию после того, как один из учащихся получил огнестрельное ранение в учебном заведении, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт школьного округа.

Как отмечается, речь идет об учащемся седьмого класса. Инцидент произошел в туалете. По предварительным данным, школьник пронес пистолет в здание и выстрелил сам в себя, специально или случайно, пока не уточняется. После инцидента он был доставлен в больницу.

О других пострадавших информации не поступало.

В последние дни в США уделяют вопросам безопасности в общественных местах большое значение. Одной из причин этого стало то, что 14 февраля в школе в городе Паркленд (штат Флорида) имела место стрельба, были убиты 17 человек. Огонь открыл 19-летний местный житель Николас Круз, который ранее был исключен из данного учебного заведения.

Фото: US News & World Report