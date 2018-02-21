Асет Исекешев обратился к жителям Астаны

Аким Астаны Асет Исекешев сделал обращение со своей страницы в Facebook, передает Zakon.kz.

Глава города оповестил о том, что власти города планируют провести общественные слушания по вопросу внедрения технологий "умного" города и системы мониторинга работы лифтов.

По его словам, эти нововведения могут ударить по карману собственников квартир.

"Уважаемые жители столицы!

Прошло немногим больше месяца после Послания Главы государства, в котором для акимата прозвучал ясный призыв, уже сейчас, на практике, строить «умный» город. Внедрение технологий может стать решением извечных проблем в самой сложной сфере - ЖКХ.

Главным правилом здесь станет принцип «все должно быть честно, справедливо и прозрачно». Сегодня предоставление коммунальных услуг, таких как водо-тепло-электроснабжение, вывоз мусора и расходование средств обслуживающими организациями, должны быть максимально прозрачными и понятными для каждого жителя. Конечно , необходим целый комплекс нормативных и организационных мер. Вместе с тем, «смарт технологии» могут оказать серьезную роль в этом вопросе.

Логика проста: «когда ты контролируешь свой дом-ты контролируешь свои затраты». Решением может стать целая система, построенная на комплексе датчиков, которые «общаясь» между собой, регулируют работу всех инженерных сетей, делают ее максимально энергоэффективной и не затратной. Данный комплекс принято называть «умным зданием». Технологии есть, требуют определенных вложений, которые, понятно, падут на собственников квартир. При этом в долгосрочной перспективе, технологии способны дать ответ на вопрос, которым задается каждый житель при оплате комуслуг «может ли ежемесячная сумма быть меньше, чем мы тратим сейчас?». Практика, которую мы наблюдаем во многих «умных» городах показывает, что внедрение системы «умного» здания существенно сокращает финансовую нагрузку на жителей. В данном случае, очень важно взаимодействие жителей, коммунальных служб и городских властей.

Здесь же, не могу не затронуть вопрос безопасного функционирования лифтов. Мы неоднократно получали жалобы по поводу их функционирования, были моменты причинения вреда здоровью человека. Для себя мы понимаем, что основой работы в данном направлении должен стать постоянный и объективный мониторинг состояния лифта. Т.е. мы должны не ремонтировать лифт после его выхода из строя, а предвидеть поломку с помощью данных получаемых от него же. Датчики объединенные системой анализирующей состояние лифтов, сообщающие об изменении параметров его функционирования, смогли навсегда выбить из сознания жителей страх перед входом в лифт, сведя случаи поломки лифтов к нулю. Мы рассматриваем разные варианты внедрения данной системы, как не подходи, законодательно, внедрение данной системы финансово обременит лифтовые компании, что автоматически скажется на затратах наших жителей. Понимая это, мы не можем принять решение не посоветовавшись с жителями, для нас важны мнение и поддержка общественности в данном вопросе.

Планируем провести общественные слушания по вопросу внедрения технологий «умного» дома и системы мониторинга работы лифтов. Параллельно в нашем мобильном приложении Smart Astana в опросах раздела Активный житель, а также в сервисе акимата города в мессенджере Телеграм, каждый неравнодушный житель сможет проголосовать по данным вопросам.

Вышесказанное требует серьезного анализа со всех возможных сторон, поэтому мы не могли не подключить наших талантливых разработчиков для выработки самой оптимальной, в первую очередь для жителей, модели решения задачи.

24-25 февраля в здании Astana Hub, мы проводим хакатон-конкурс инновационных проектов, где важной частью станет, не только вопросы цифровизации сферы ЖКХ, но и диалог, посвящённый точечному решению актуальных вопросов городской среды. Мы приглашаем представителей государственного сектора, нацкомпаний и акционерных обществ, экспертов и разработчиков, представителей международных компаний, чтобы ответить на самый важный вопрос «Что нужно, чтобы сделать Астану - «умным» городом?», а также понять «Что мы можем сделать, объединив наши усилия?». Приглашаем всех к участию в нашем мероприятии!", - написал аким (орфография и пунктуация сохранены).

Фото: Ак Жайык