Теннисистка Серена Уильямс рассказала, как едва не умерла после родов

Из-за тромбоэмболии и гематомы первые шесть недель материнства спортсменка была прикована к постели.

Теннисистка Серена Уильямс в колонке для CNN рассказала о тяжёлых последствиях родов, передает Life.ru.

Я почти умерла после того, как родила дочь Олимпию. Всё же я считаю себя удачливой, — написала Уильямс.

По её словам, беременность протекала легко, а дочь она родила путём экстренного кесарева сечения, так как частота сердечных сокращений ребёнка резко сократилась во время схваток. Теннисистка отметила, что сама операция прошла гладко, а когда ей в руки дали дочь, это было самым удивительным чувством, которое она когда-либо испытывала в жизни.

Через сутки после родов наступили шесть дней неопределённости, написала спортсменка. У Серены началась тромбоэмболия лёгочной артерии, в 2011 году она уже сталкивалась с этой проблемой. Из-за интенсивного кашля открылась рана, оставшаяся после кесарева сечения. Серену вернули в операционную. В брюшной полости теннисистки врачи обнаружили гематому. Поэтому первые шесть недель материнства теннисистка провела в постели — врачи запретили ей вставать.

В своей колонке Серена Уильямс поблагодарила врачей за профессионализм: "Если бы не их профессиональная забота, меня бы здесь сегодня не было".

Напомним, 1 сентября 2017 года Уильямс родила дочь Олимпию от сооснователя сайта Reddit Алексиса Оганяна. После появления на свет ребёнка в ноябре 2017 года пара поженилась.

Эмила Сидорова

Фото championat.com