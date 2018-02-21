5 причин, почему в Казахстане нет своего смартфона

Жамиля Мукашева

Когда Вы покупали технику казахстанского производства - например, смартфоны или телевизоры? Вопрос риторический.

Недавно одобренный правительством РК Стратегический план развития Казахстана до 2025 года, кроме всего прочего, предполагает создание инфраструктуры для развития инноваций и наукоемкой экономики в Казахстане. Не первый раз инновации становятся ключевым элементом программного документа в Казахстане. Например, о необходимости развивать наукоемкое производство говорится еще в стратегии «Казахстан - 2030» от 1997 года.

Несмотря на это, инновации в Казахстане развиваются очень медленно. Например, доля произведенной инновационной продукции по отношению к ВВП в Казахстане упала с 2004 года и на данный момент даже не превышает 1% от ВВП. В Глобальном Индексе Инноваций Казахстан стабильно держится в районе 75-х - 80-х мест - чуть выше Кении, Азербайджана и Беларуси, но гораздо ниже Монголии, Армении и Панамы.

Так что мешает Казахстану развивать инновации? Причин для этого может быть много: от уровня образования населения и до наличия мощной производственной основы для инноваций. Не менее важным элементом является подходящая среда для развития инноваций: например, наличие сотрудничества между университетами и предприятиями для внедрения инноваций. Инфографика ниже показывает, как университеты в развитых странах способствуют созданию и внедрению инноваций. Данная статья отвечает на вопрос, почему казахстанские университеты не способны играть столь же значимую роль в создании и продвижении инноваций в Казахстане. Итак, чего не хватает Казахстану для создания по-настоящему казахстанского смартфона?

Данные для статьи были собраны с использованием глубинных интервью с представителями университетов г. Алматы и Астаны, изучения законодательства Казахстана и статистических данных.

Проблема 1. Запрос на инновации

На создание одного смартфона влияют 250000 активных патентов. При этом, часть из этих патентов принадлежат университетам и успешно используются для производства новых технологий. Например, 200 университетов являются обладателями патентов, связанных с технологией Bluetooth 3.0. Именно университеты в развитых странах способны создавать столь нужные инновации, потому что они знают запросы предприятий и рынка.

В Казахстане университеты зачастую оторваны от рынка и не обладают достаточными знаниями о нуждах предприятий. Формированием базы данных технологических задач предприятий в Казахстане занимаются различные организации, например, АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Фонд науки», АО «Астана Innovations».

Как отмечают представители университетов, уже собранные технологические задачи зачастую являются устаревшими или недостаточно подробными для того, чтобы по ним работать. Предприятия же редко раскрывают свои технологические задачи университетам напрямую из-за боязни раскрыть коммерческую тайну и низкого доверия к университетам.

Причина 2. Интерес к инновациям

Немаловажным аспектом наукоемкой экономики является наличие интереса к инновациям со стороны предприятий и доступа к информации об инновациях. Так, в развитых странах существуют ресурсы, популяризирующие инновации в области смартфонов и простым языком объясняющие преимущества новых технологий. Сами же хайтек компании обращают большое внимание на академические исследования в интересующих их областях или же участвуют в подобных исследованиях.

Например, известный многим с детства производитель телефонов Nokia с 2012 года опубликовал более 2000 академических статей в сотрудничестве с научными организациями, в том числе, и с университетами (для примера, КазНУ им. Аль-Фараби опубликовал меньше публикаций в Scopus с того же времени). В Казахстане такой интерес к академическим работам со стороны предприятий отсутствует, равно как и информация о новейших технологиях, произведенных в стенах университетов, или же об успешных совместных проектах университетов и предприятий.

Как признается представитель одного из университетов Алматы: «Статьи с высоким импакт-фактором - это не то, чем обязательно заинтересуется бизнес. Важно показать, что результаты исследования положительно повлияли на результаты того или иного бизнеса. Важен PR, например, публикация в научно-популярных журналах».

Казахстанские университеты редко публикуют свои изобретения в научно-популярных изданиях и не стремятся доступно объяснить о своих изобретениях широкой аудитории. Таким образом, успехи ученых университетов часто остаются незамеченными и не улучшают репутацию университета.

Причина 3. Сложность организации стартапов государственными университетами.

Стартапы в развитых странах очень важны для создания технологий, а зачастую и являются первыми компаниями, адоптирующими новые технологии. О важности стартапов говорит то, что Google приобрел огромное количество стартапов, и их технологии используются для таких элементов интерфейса Google и Android, как голосовой ассистент Google Assistant.

В Казахстане государственные университеты сталкиваются с огромными трудностями при создании стартап-компаний. Так, они могут вкладывать только интеллектуальную собственность в создаваемые ими стартап-компании без согласования с государственными органами. Использование финансовых средств государственного университета для вклада в учредительный капитал создаваемого юридического лица возможно только с разрешения вышестоящего органа.

Как рассказывают представители офисов коммерциализации государственных университетов, получить такое согласие достаточно сложно и сопряжено с бюрократией. В результате, требуется большее время на создание стартапов в рамках университетов, или же перспективные стартапы не создаются вовсе.

Причина 4. Низкий уровень автономности университетов в Казахстане.

Университеты в развитых странах пользуются большой степенью свободы - например, в выборе уровня зарплаты для преподавателей и в создании собственных академических программ. В Казахстане таким уровнем автономности обладает только Назарбаев Университет, о статусе которого есть специальный закон.

Отсутствие автономности у других университетов, как показывают интервью с представителями университетов, отрицательно влияет на их возможность создавать инновации или же сотрудничать с предприятиями. Например, представитель одного из университетов Алматы пожаловался, что строгий государственный контроль над внедрением новых образовательных программ препятствует созданию и изменению программ обучения в сотрудничестве с предприятиями.

Другой проблемой, уже для государственных университетов, является то, что они зачастую не могут снизить учебную нагрузку преподавателям, задействованным в создании инноваций или же поднять таким преподавателям зарплату, что также отрицательно влияет на мотивацию преподавателей работать над своими инновационными идеями.

Причина 5 (она же и возможное решение). Слабость государственных механизмов и программ развития сотрудничества между университетами и предприятиями.

Университеты в развитых странах обладают долгими традициями сотрудничества с предприятиями, что помогает им впоследствии развивать нужные рынку инновации. В отсутствии традиций сотрудничества или же достаточного желания предприятий вкладываться в инновации, важно государственное спонсирование инновационного процесса, а также сотрудничества между университетами и предприятиями.

Так, как пишет создатель книги об инновациях и «предпринимательском государстве, М. Маццукато: «Любая технология, которая делает Iphone умным - интернет, GPS, сенсорный экран - была спонсирована из государственных фондов».

Представители университетов Алматы и Астаны сетуют, что вузы Казахстана испытывают большие трудности с установлением контактов с предприятиями и в большинстве случаев вынуждены полагаться на исторически существующие связи и личные контакты ППС или администрации университета и предприятий.

В то же время, существующие в Казахстане программы, направленные на партнерство вузов и предприятий, предполагают уже существующее партнерство, но не предлагают механизмов для развития такого партнерства. Например, гранты на коммерциализацию инноваций НАТР можно получить только при условии наличия со-финансирования со стороны предприятий иди частных лиц в размере не менее 50% от запрашиваемой суммы, что возможно только при наличии давнего партнерства с предприятием и доверия между университетом и предприятием.

Учитывая то, что многие университеты Казахстана не могут найти партнеров для развития своих перспективных инноваций, правительство Казахстана могло бы развивать программы, направленные не только на университеты с уже существующим партнерством, но и на то, чтобы университеты Казахстана находили больше партнеров среди предприятий - не обязательно для развития инноваций.

Например, выдача грантов предприятиям для дополнительного обучения своих сотрудников в университетах, спонсирование совместных академических программ предприятий и университетов, создание советов попечителей с включением представителей предприятий и т.п.