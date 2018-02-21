Казахстанцы смогут проверить платежи за медицинскую страховку в онлайн режиме

Казахстанцы смогут проверить платежи за ОСМС в онлайн режиме, сообщает zakon.kz.

Воспользоваться этой государственной услугой станет возможно уже в текущем году. Новшество будет реализовываться в рамках внедрения и развития информационных технологий в системе обязательного социального медицинского страхования. Планируется, что услуга будет доступна на портале электронного правительства для граждан и в центрах обслуживания населения. Каждый гражданин сможет отслеживать платежи, поступающие за него, в систему ОСМС.

Так же, в 2018 году фондом социального медицинского страхования планируется усовершенствовать технологию, предоставляющую государственную электронную услугу, по прикреплению граждан к поликлиникам.

- Эта работа проводится Фондом в рамках поручений главы государства, данном в послании народу Казахстана в 2018 году, в части «обеспечения доступности и эффективности медицинской помощи за счет развития информационных систем», - отметил Нурлыбек Кабдыкапаров директор филиала НАО «ФСМС» по г. Астана.

По итогам прикрепительной кампании столичные медицинские организации на данный момент обслуживают более миллиона человек.

С первого января Фонд выступает единым оператором по распределению государственных средств, направленных на обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для населения. Казахстанцы и иностранцы, постоянно проживающие на территории РК, могут использовать право свободного прикрепления без ограничений. Раньше это было возможно реализовать всего раз в полгода, либо в рамках прикрепительной кампании.