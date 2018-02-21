В текущем году Дорожной картой продуктивной занятости по Алматы планируется охватить более 32 тыс. человек.

В 2017 году в Алматы было создано 45 тыс. рабочих мест. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением сообщил аким города Алматы Бауыржан Байбек, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что обеспечение продуктивной занятости и легализация экономики с населением более 2-х миллионов выходят на первый план.

«За последние годы нами ведется системная работа по снижению объема «серой» экономики. Как вы знаете, по поручению Елбасы в стране проведена масштабная легализация. В результате в 2016 году по Алматы в экономику вовлечено имущества и денег на 3,9 трлн. тенге, то есть это ежегодно дает нам по 100 млрд. тенге в виде налогов. Также в городе комплексно внедряются безналичные платежи на общественном транспорте, парковках, объектах досуга, модернизируются рынки и торговые центры. Уже сегодня 54% безналичных расчетов Казахстана приходится на Алматы», - сказал Бауыржан Байбек.

При этом большая работа в течение прошлого года проведена и по легализации в сфере занятости. Актуализирована городская база данных, обновлены социальные статусы почти 235 тысяч человек.

Так, более 22 тыс. лиц, предоставлявших в аренду недвижимость, занимавшихся частным извозом, репетиторством, сетевым маркетингом встали на налоговый учет. Почти 1,5 тыс. наемных работников, ранее получавшие зарплату в конвертах, заключили трудовые договоры. Теперь эти люди охвачены мерами социальной защиты.

Вместе с тем, выявлено 14,5 тыс. незарегистрированных временно безработных, то есть граждан - не имеющих официального дохода, не участвующих в накопительной пенсионной системе и не платящих налоги, поэтому необходимо создавать условия для их трудоустройства.

«С сентября городской Центр занятости начал работу в новом формате. По принципу «одного окна» можно выйти на биржу труда, где в электроном формате размещено более 35 тысяч вакансий, оформить пособие, получить консультации по легализации трудовых отношений. В целом за счет государственных программ и антикризисных мер в прошлом году создано 45 тыс. рабочих мест – это в 2 раза больше предыдущего года», - сообщил глава мегаполиса.

В текущем году Дорожной картой продуктивной занятости по Алматы планируется охватить более 32 тыс. человек.

Фото: Телеграф