Удельный вес китайских банков на кредитном рынке Казахстана составляет 0,3%

Сегодня в нашей стране работают 2 китайских БВУ: «Торгово-промышленный банк Китая» и «Банк Китая в Казахстане»

С 2010 года доля китайских банков на кредитном рынке РК выросла в 10 раз, однако остается совсем незначительной - всего 0,3%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2015 году, когда совокупная доля ссудного портфеля «ТПБ Китая» и «Банка Китая» составляла 0,4%.

До 2015 года среди двух банков по объему ссудного портфеля лидировал «Банк Китая в Казахстане», с объемом 11,7 млрд тг, против 10,4 млрд тг у «ТПБ Китая», но уже к концу 2015 года в лидеры вышел «ТПБ Китая» с объемом 38,7 млрд тг, против 17,9 млрд тг у «Банка Китая».

На конец декабря 2017 года объем ссудного портфеля «ТПБ Китая» составляет 25,3 млрд тг, что на 25,8% меньше, чем годом ранее. Объем кредитов «Банка Китая» за год вырос на 1,8%, до 12,7 млрд тг.

7 июня 2017 года, по сообщению пресс-службы , «Народный банк Казахстана» подписал соглашение с China CITIC Bank Corporation Limited и China Shuangwei Investment Co. Ltd. о продаже 60% в акционерном капитале АО Altyn Bank (дочерней организации, полностью принадлежащей Народному Банку).

Это упрочит роль китайских банков в банковском секторе РК и увеличит их долю с 0,3% сразу до 1,1%.

Объем ссудного портфеля Altyn Bank растет третий год подряд. В 2017 году рост составил 8,1%, до 117,5 млрд тг. Доля Altyn Bank на кредитном рынке БВУ РК за год выросла с 0,7% до 0,9%.