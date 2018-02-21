По поручению акима СКО пройдут открытые аукционы по продаже земельных участков

В Петропавловске отныне будут проводиться аукционы по продаже земельных участков. Об этом заявил аким СКО на расширенном заседании коллегии управлений сельскохозяйственного блока. Долгие годы аукционы по продаже земель не проводились. Из за этого сейчас в городе наблюдается дефицит свободных земельных участков.

«Ни одного свободного клочка земли нет в городе. Инвесторам не могли свободных участков найти. Все продали 10 лет назад, без аукциона. Приходили и забирали. Теперь все продажи только через аукционы, в открытой форме. Потом должно быть четкое назначение земли. Хозяин земли через определенное время должен построить там объект. Не будет строить, нужно изымать. Надо вот такой четкий механизм», - подчеркнул глава региона.

Продажа земельных участков не должно ущемлять интересы горожан заметил глава области.

«В местах где отдыхают жители города нельзя продавать землю. К примеру, у нас умудрились продать землю по улице Конституции Казахстана, там где парковая зона, люди отдыхают. Теперь приходят, дайте нам разрешение на строительство жилого дома. Этот перекрыл бы все пешеходные зоны. Как можно было такое решение принимать?»,- возмутился Кумар Аксакалов.

Задача №1 для начальника управления земельных отношений Ерболата Бекшенова – начать процедуры изъятия земель сельскохозяйственного назначения. Это касается тех хозяйств которые плохо работают с землей.

«Эти хозяйства не хотят работать, не дают другим работать. Они не платят зарплату. Не вносят удобрений, технологию не соблюдают. Из за этого люди страдают. Таких землепользователей с каждым годом должно быть все меньше и меньше. Закон позволяет проводить эту работу. Я специально назначил вас на эту должность, чтобы вы, наконец, столкнули эти вопросы с места», - заключил Кумар Аксакалов.

Напомним, в области в прошлом году в государственную собственность возвращено 188 тысяч га земли.