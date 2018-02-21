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На венесуэльскую криптовалюту "петро" наблюдается ажиотажный спрос

21 февраля 2018, 11:12

С 20 февраля Венесуэла начала реализацию петро, став первым государством с собственной криптовалютой.

Объём предварительных продаж венесуэльской криптовалюты петро достиг отметки в 735 миллионов долларов. Соответствующее заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Life.ru.

— Мы уже достигли намерений купить петро на 4,77 миллиарда юаней, что означает 596 миллионов евро, а в долларах это 735 миллионов, — заявил Мадуро в ходе выступления, транслировавшегося в соцсетях.

С 20 февраля Венесуэла начала реализацию петро, став первым государством с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти и прочих полезных ископаемых.

Фото: © Miraflores Palace/Handout via REUTERS


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