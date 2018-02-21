Сотрясения мозга и переломы: 78 кызылординцев пострадали от гололеда
У 4 человек сотрясение мозга.
В связи с гололедом в Кызылорде 78 человек обратились в приемный покой областного медицинского центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам руководителя пресс-центра областного управления здравоохранения Нуржамал Турсынбаевой, у 4 человек сотрясение мозга, они сейчас госпитализированы в нейрохирургическое отделение центральной больницы. Еще 4 человека лежат в больнице с переломами. С 8 вечера до сегодняшнего утра обратились 78 человек. Большинству из них оказана первая помощь.
Как сообщалось ранее, в Кызылорде прошел дождь со снегом, образовался гололед. В результате в течение суток пострадало множество людей.
Сегодня в городе ведутся интенсивные работы по очистке улиц от льда.
Автор: Елубай Ауэзов
Фото:Хабар 24
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