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Сотрясения мозга и переломы: 78 кызылординцев пострадали от гололеда

21 февраля 2018, 11:14

У 4 человек сотрясение мозга.

В связи с гололедом в Кызылорде 78 человек обратились в приемный покой областного медицинского центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя пресс-центра областного управления здравоохранения Нуржамал Турсынбаевой, у 4 человек сотрясение мозга, они сейчас госпитализированы в нейрохирургическое отделение центральной больницы. Еще 4 человека лежат в больнице с переломами. С 8 вечера до сегодняшнего утра обратились 78 человек. Большинству из них оказана первая помощь.

Как сообщалось ранее, в Кызылорде прошел дождь со снегом, образовался гололед. В результате в течение суток пострадало множество людей.

Сегодня в городе ведутся интенсивные работы по очистке улиц от льда.

Автор: Елубай Ауэзов

Фото:Хабар 24


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