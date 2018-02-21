Доллар укрепился по отношению к тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылась утренняя торговая сессия по доллару США, сообщает zakon.kz.



В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

В связи с праздничными днями с 15 по 21 февраля 2018 года в Китайской Народной Республике (Праздник Весны) торги китайским юанем с расчетами в тенге сегодня на KASE не проводились.

Средневзвешенный курс доллара США составил 320,06 тенге за доллар (+1,07 тенге), объем торгов – 110 450 тыс. долларов.

Официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

В обменниках доллар покупают/продают за 320-321,2 тенге, евро - за 394-397 тенге, рубль - за 5,64-5,7 тенге.

Полную информацию о курсе валют на сегодня можно узнать здесь.