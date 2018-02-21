Mitsubishi обновила кроссовер Outlander PHEV
Компания Mitsubishi Motors Corporation представила обновленный гибридный кроссовер Outlander PHEV, который подвергся существенной модернизации.
Японская компания Mitsubishi Motors везёт на Международный Женевский автосалон 2018 года обновлённый гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV. Популярный автомобиль получил пересмотренный дизайн экстерьера и интерьера, а также серьёзно модернизированную техническую «начинку».
Японская компания Mitsubishi Motors Corporation официально представила обновлённый гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV 2018 модельного года. Популярный «зелёный» автомобиль получил новый двигатель внутреннего сгорания и способен проезжать большее расстояние.
Самое важное изменение невидное невооруженным глазом скрывается под капотом автомобиля, где вместо прежнего 2,0-литрового двигателя расположен 2,4-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона.
К сожалению, в настоящий момент японский производитель не рассекретил точные характеристики обновлённого кросса Mitsubishi Outlander PHEV. В компании рассказали, что крутящий момент увеличился на 186 Нм. Помимо этого, модернизированная гибридная силовая установка отличается более плавной работой и улучшенной экономичностью.
Кроме этого, обновлённый гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV 2018 модельного года получил более мощный генератор и модернизированный задний электромотор, отдача которого возросла на 10%. Также на 15% была увеличена энергоемкость тяговой батареи — до 13,8 кВт/ч.
Наконец, к режимам движения Normal и 4WD Lock (полный привод с блокировкой) гибридного кросса Mitsubishi Outlander PHEV добавились новые режимы Sport и Snow — для более динамичной езды и движения по заснеженной или скользкой поверхности.
Также стоит отметить, что «посвежевший» автомобиль получил некоторые изменения в дизайне экстерьера и интерьера. В частности, у автомобиля появилась новая светодиодная головная оптика, пересмотренная решётка радиатора и новые наборы 18-дюймовых литых колёсных дисков. Кроме этого в задней части машины появилось новое увеличенное аэродинамическое «крыло».
В салоне обновлённого гибридного внедорожника Mitsubishi Outlander PHEV можно обнаружить новые сиденья с измененной формой и усиленной боковой поддержкой, новую приборную панель, другие механические переключатели и иные задние дефлекторы системы кондиционирования.
Публичная премьера обновлённого Mitsubishi Outlander PHEV состоится в начале марта в рамках Женевского автосалона 2018 года.
Via livecars
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