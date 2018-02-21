Mitsubishi обновила кроссовер Outlander PHEV

Японская компания Mitsubishi Motors везёт на Международный Женевский автосалон 2018 года обновлённый гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV. Популярный автомобиль получил пересмотренный дизайн экстерьера и интерьера, а также серьёзно модернизированную техническую «начинку».

Японская компания Mitsubishi Motors Corporation официально представила обновлённый гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV 2018 модельного года. Популярный «зелёный» автомобиль получил новый двигатель внутреннего сгорания и способен проезжать большее расстояние.

Самое важное изменение невидное невооруженным глазом скрывается под капотом автомобиля, где вместо прежнего 2,0-литрового двигателя расположен 2,4-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона.

К сожалению, в настоящий момент японский производитель не рассекретил точные характеристики обновлённого кросса Mitsubishi Outlander PHEV. В компании рассказали, что крутящий момент увеличился на 186 Нм. Помимо этого, модернизированная гибридная силовая установка отличается более плавной работой и улучшенной экономичностью.

Кроме этого, обновлённый гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV 2018 модельного года получил более мощный генератор и модернизированный задний электромотор, отдача которого возросла на 10%. Также на 15% была увеличена энергоемкость тяговой батареи — до 13,8 кВт/ч.

Наконец, к режимам движения Normal и 4WD Lock (полный привод с блокировкой) гибридного кросса Mitsubishi Outlander PHEV добавились новые режимы Sport и Snow — для более динамичной езды и движения по заснеженной или скользкой поверхности.

Также стоит отметить, что «посвежевший» автомобиль получил некоторые изменения в дизайне экстерьера и интерьера. В частности, у автомобиля появилась новая светодиодная головная оптика, пересмотренная решётка радиатора и новые наборы 18-дюймовых литых колёсных дисков. Кроме этого в задней части машины появилось новое увеличенное аэродинамическое «крыло».

В салоне обновлённого гибридного внедорожника Mitsubishi Outlander PHEV можно обнаружить новые сиденья с измененной формой и усиленной боковой поддержкой, новую приборную панель, другие механические переключатели и иные задние дефлекторы системы кондиционирования.

Публичная премьера обновлённого Mitsubishi Outlander PHEV состоится в начале марта в рамках Женевского автосалона 2018 года.

Via livecars