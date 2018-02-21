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Байбек: Компьютерный клуб закроют, если в нем будут находиться несовершеннолетние

21 февраля 2018, 12:33

Родители должны знать, где находятся их дети в ночное или позднее вечернее время.

В Алматы будут закрывать ночные и компьютерные клубы, если в них будут находиться дети до 18 лет в позднее время суток. Об этом в ходе отчётной встречи с населением сказал аким города Бауржан Байбек, отвечая на вопрос горожанки, передает Zakon.kz.

"Ну, во-первых, родители сами должны знать, где находятся их дети в ночное или позднее вечернее время. Однако, тут есть вопросы и к местной полицейской службе, которая должна проверять, находятся ли дети в ночном клубе, дают ли ему спиртное", - сказал аким.

Он поручил МПС города ежедневно проводить отработки по клубам и работать с родителями подростков.

"Как деятельность этих клубов регламентируется? Нужно тогда отобрать лицензию или закрыть этот клуб. Если он нарушает правила, то будем закрывать", - отметил он.

Аким также добавил, что родители должны налаживать контакт со своими детьми. "Если ребенок хочет курить, то он найдет место и возможность. Родителям нужно постоянно проводить беседы", - считает Байбек.

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Фото: Otyrar.kz


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