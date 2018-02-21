Государственный флаг в Атырау поднимут на 91- метровую высоту

Развивающийся государственный флаг установленный на новой площади в 112 квадратных метров будет видно практически с любой точки областного центра.

В 2018 году в нефтяном регионе появится флагшток, который будет установлен на пересечении улиц Джангельдина и Кулманова, также в текущем году начнется реконструкция площади им. Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Об этом сегодня, 21 февраля на отчетной встрече с населением сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

Размеры будущего объекта впечатляют. Площадь основания составит 57 кв. м, а высота флагштока -91 м. Развивающийся государственный флаг высотой на 91 метровой высоте, установленный на новой площади в 112 квадратных метров будет видно практически с любой точки областного центра. Также проектом предусматривается строительство двух иллюзорных фонтанов, которые будут расположены по обеим сторонам сооружения. Флагшток станет самым высоким сооружением в городе.

Также, как рассказал Нурлан Ногаев в 2018 году начнется реконструкция площади им. Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Согласно проектно-сметной документации на обозначенной территории установят две масштабные архитектурные композиции, большие и малые фонтаны, бассейны, а также перголы со скамейками. Планируется, что главным украшением площади станет архитектурная композиция в виде мраморной домбры с бассейном со встроенным пенным фонтаном.

Кроме того, после реконструкции центральная площадь г.Атырау станет ярче и зеленее – на территории появится множество клумб с цветами, газоны с зеленой травой, а также множество зеленых насаждений. Отдыхать жители и гости города смогут под четырьмя декоративными навесами.

Оба проекта будут финансироваться за счет социальных отчислений недропользователей.

- Согласно поручению главы государства мы вернули неиспользуемые земли на пересечении улиц Джангельдина и Кулманова. Там будет установлена новая площадь с флагштоком, который символизирует достижения Казахстана за годы независимости, - рассказал Нурлан Ногаев. – Реконструкция площади в свою очередь внесет новизну в облик нефтяной столицы, покажет всю красоту Атырау.