Высказывание Елжана Биртанова о врачебных ошибках пояснили в Минздраве

В Министерстве здравоохранения РК пояснили высказывание главы ведомства Елжана Биртанова о том, что «врач имеет право ошибаться», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Минздраве в ответе на официальный запрос агентства отметили, что одной из причин низкой мотивации медицинских кадров является низкий уровень социальной защиты, в том числе в случаях судебных исков в отношении медработников.

Сегодня в Казахстане нет четких критериев определения врачебной ошибки. В то же время врачебная ошибка является медицинским, а не юридическим понятием.

По закону ошибки медиков, совершенные по неосторожности или из-за недобросовестного отношения, влекут административную или уголовную ответственность. При этом в медицинской практике понятие врачебной ошибки включает в себя ошибки, совершенные вследствие добросовестного заблуждения. Оно может основываться на стертости клинической картины заболевания, несовершенстве методов диагностики и лечения и других условий, не содержащих состава преступления и признаков проступка. Трудности в постановке диагноза могут возникать при атипичном течении многих заболеваний и резистентностью организма к лекарственным средствам.

Поэтому сейчас ведется работа по внедрению механизма добровольного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Концепция законопроекта одобрена на заседании Межведомственной комиссии.

Отмечается, что декриминализация и гуманизация законодательства в отношении медицинских работников также связана с дефицитом кадров. По данным Минздрава РК, несмотря на то, что за последние 5 лет потребность в медицинских кадрах снизилась на 32%, отрасль здравоохранения по-прежнему ощущает нехватку врачей.

В этой связи Минздрав выработал предложения по внесению поправок, смягчающих ответственность медицинских работников за причинение вреда здоровью пациента. Также предложено пересмотреть составы некоторых административных правонарушений.

Напомним, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заявил о необходимости отделить случаи халатности от непредумышленного ущерба на правительственном часе в Мажилисе в конце января.

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